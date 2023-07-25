مدير تعويضات نينوى: 2023 سيكون عام انهاء ملف التعويضات في نينوى

اعلن مدير تعويضات نينوى خالد الحديدي ، عن نيتهم انهاء ملف التعويضات بالكامل خلال العام الجاري من خلال منح مبالغ التعويض لكافة المستحقين من المتضررين ابان الحرب على داعش في عموم محافظة نينوى (مركزها الموصل).

وقال الحديدي ، لمراسلة (باسنيوز): ان” لجنة حسم معاملات التعويضات في اللجنة المركزية في العاصمة بغداد تعمل متواصلة من اجل حل مشكلة تاخير بعض معاملات المتضررين من العمليات العسكرية ابان الحرب على داعش .”

واضاف الحديدي ، ان” اللجنة المركزية للتعويضات في العاصمة بغداد ، اخبرتنا بان العام الجاري 2023 سيتم المصادقة على كافة المعاملات المتبقية للمتضررين من سكان محافظة نينوى ليتم غلق ملف تعويضات محافظة نينوى والذي مازال يشهد بعض المعرقلات”.

موضحاً ، ان ” مديرية تعويضات نينوى رفعت كافة المعاملات التي لديها والخاصة بتعويض المباني والمحلات والسيارات الشخصية وغيرها من الممتلكات الخاصة بالمتضررين لانهاء مشكلة التعويضات وغلق الملف بعد منح اعداد كبيرة من المتضررين مبالغ التعويضات في مدينة الموصل والوحدات الإدارية التابعة لها أيضا. “