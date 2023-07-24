مفوضية الانتخابات تعلن آخر تحديث لسجل الناخبين باقليم كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آخر تحديث لسجلات الناخبين والنقل والحذف في اقليم كوردستان لغاية 23 من شهر تموز الجاري.

وقالت المتحدث باسم المفوضية العيا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في تسجيل صوتي مرسل الى شبكة رووداو الاعلامية، ان عدد مراكز التسجيل لتحديث بيانات الناخبين في محافظة اربيل بلغ 53 مركزاً، وعدد الناخبين 1312601، اما التحديث فبلغ 7183، وحالات التسجيل الجديدة 4849، والاضافة 306، والصحيح 198، وحالات التغيير 1530 من حيث النقل، وحالات الحذف للمتوفين 2، وبالنسبة للنازحين والمهجرين 300 ناخب نازح.

أما في محافظة دهوك فيوجد 41 مركز تسجيل، وعدد الناخبين 887110، وعملية التحديث بلغت 5542 حالة، والتسجيل 5094، والاضافة 212، والتصحيح 24 حالة، والنقل 96 حالة، وعدد المتوفين 8، والنازحين 110.

في حين في محافظة السليمانية يوجد 79 مركزاً، وعدد الناخبين 1441855، وحالات التحديث 7342 حالة، ومن ضمنها التسجيل الجديد 5379، والاضافة 278، والتصحيح 63، والنقل 1399، والحذف للمتوفين 23، والنازحين والمهجرين 223 حالة، وفقاً لجمانة الغلاي.

تنطلق في 18 من شهر تشرين الأول المقبل الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية، وستنتهي الحملة قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت.

من المقرر إجراء الانتخابات بتاريخ (18 كانون الأول 2023)، في 15 محافظة بأنحاء العراق، وذلك عقب 10 أعوام على آخر انتخابات من هذا النوع شهدتها المحافظات.