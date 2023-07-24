تبرير عراقيّ لصعوبة استخدام “الورقة الاقتصادية” بالضغط على تركيا: لا نريد مواجهة مسلحة

حدد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز، اليوم الاثنين (24 تموز 2023)، سببًا مباشرًا لعدم استخدام الورقة الاقتصادية في مواجهة انقرة.

وقال الفايز لـ “بغداد اليوم”، إن “الحكومة العراقية لم تفشل في استخدام الورقة الاقتصادية في مواجهة تحديات الجفاف التي تسببها انقرة بل الظروف المحيطة بها تشكل ضغطًا اكبر”، لافتا الى أن “المقاطعة الاقتصادية ورقة ضغط في مواجهة تركيا خاصة وان الميزان الاقتصادي كبير ومؤثر لكن بغداد لايمكنها تنفيذ تهديدها لان اسواقها سوف تتاثر بالاضافة الى ان البديل سيكون مكلفًا”.

واضاف، أن “العراق لا يحبذ اي مواجهة مسلحة خاصة في حكم ظروفه بالاضافة الى ان رؤية الحكومة تنصب في الاهتمام بملفات اخرى بعيدا عن الحروب والمعارك”.

واشار الى، ان” تجاوز تركيا على حصص العراق المائية ليس به بعد سياسي بل هي محاولة زيادة حصتها للداخل وهذا الامر لا يجوز”، مؤكدا أن “الحكومة تحركت صوب الامم المتحدة لكن الاخيرة لم تتخذ اي اجراء حتى الان رغم وجود معاهدات واتفاقية تعطي حقوق لكل البلدان التي تضم انهر متشركة بين المنبع والمصب”.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ورقة الضغط الاقتصادية هي أقوى ورقة من الممكن أن تتخذها الحكومة للضغط على تركيا، بهدف إيقاف عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية وإطلاق كميات أكبر من المياه للعراق.

ويشهد العراق أزمة جفاف غير مسبوقة، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهرَي دجلة والفرات، نتيجة سياسات مائية لإيران وتركيا، من خلال بناء سدود وتحويل مجاري أنهار فرعية ومنع دخولها إلى العراق.