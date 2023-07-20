وزير الجيوش الفرنسي لرئيس إقليم كوردستان: نساندكم من أجل أمن ووحدة كوردستان والعراق

أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن علاقات صداقة متينة تربط بين بلاده وإقليم كوردستان، منوهاً إلى أنه “نساندكم من أجل أمن ووحدة كوردستان والعراق”.

وقال سيباستيان ليكورنو، في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس (20 تموز 2023): “ترتبط فرنسا وكوردستان بعلاقات صداقة متينة”.

وأضاف: “سنواصل الوقوف إلى جانبكم من أجل أمن ووحدة كوردستان والعراق”.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم أمس الأربعاء (20 تموز 2023)، وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في أربيل، وبحثا خلال اجتماعهما العلاقات الثنائية بين أربيل وباريس، والأوضاع في العراق، إلى جانب الحرب على “الإرهاب”.

وعقب الاجتماع أعلن رئيس إقليم كوردستان القائد العام للقوات المسلحة في إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أنه عقد اجتماعاً “جيداً” مع وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، منوّهاً إلى زيارته “رسالة مهمة تدل على استمرار دعم وصداقة فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان”.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك مع وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، حيث أكد فيه أنهما اتفقا في الآراء حول أن داعش لا يزال خطراً حقيقياً وتهديداً لأمن واستقرار العراق والمنطقة، لهذا من الضروري أن تستمر مساعدة ومساندة التحالف الدولي للعراق ولإقليم كوردستان.

وأضاف: “شكرنا فرنسا على دعمها وصداقتها الدائمة مع إقليم كوردستان، فشعب كوردستان لن ينسى أبداً مساعدات فرنسا ومساندتها له في المراحل المختلفة، ونجدد التعبير عن شكرنا وامتناننا للرئيس ماكرون على تواصله ودعمه المستمرين للعراق ولإقليم كوردستان”.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان عن مساندته “الاتفاقيات والتفاهمات بين العراق وفرنسا”، معرباً عن “تطلعه إلى أن يكون لإقليم كوردستان حصة في الانتفاع منها، وخاصة في مجال المساعدة على تدريب وتمرين البيشمركة”.

بدوره، أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن فرنسا “فرنسا في مجال مواجهة الإرهاب ليست دولة غربية عادية كالآخرين”، وهذا يضطرها لـ “العمل على الحفاظ على النتائج التي حققتها قواتنا هنا من خلال العملية المعروفة باسم عملية (شمال) وكذلك العمليات التي نفذت ضمن إطار التحالف الدولي، والعمليات التي نفذت ضمن إطار العلاقات الثنائية. نتائج هذه العمليات ملموسة هنا، وتظهر نوعاً من التهدئة”.

وزير الجيوش الفرنسي اعتبر أنه “سيبقى التصدي للإرهاب تحدياً. تحدياً مستمراً، وتحدياً دقيقاً في كل حين، فمهمتنا مع الإسلام الأصولي المتمثل في الدولة الإسلامية (داعش) لم تنته”، مؤكداً ضرورة مواصلة “التعاون المشترك في المجال الاستخباري وفي مجال التدريب والتمرين”.

وشدد على أن فرنسا مدينة لكل أصدقائها وشركائها لـ “مواجهة جميع التحديات التي تمثل مفاتيح لاستقرار المنطقة، وكذلك لأمن كوردستان العراق والمواطنين الفرنسيين”.