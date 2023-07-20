استمرار العمل لإنشاء سد استراتيجي جديد في كوردستان.. صور

أعلنت مديرة سد دهوك، يوم الخميس، بأن أعمال مشروع إنشاء سد صبة في منطقة قضاء العمادية شمال المحافظة، قد وصلت إلى نسبة 46 بالمائة.

وأوضح فرهاد محمد، مدير سد دهوك، لوكالة شفق نيوز، أن سد صبة سيكون ذو فائدة عظيمة لأهالي المنطقة في النواحي الزراعية والسياحية، مبينا أن سعة تخزين المياه في السد تبلغ 6 ملايين متر مكعب، فيما تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع حوالي 7 مليارات دينار عراقي، وقد تم تمويله من قبل حكومة إقليم كوردستان.

وأفاد محمد بأن حكومة كوردستان قررت صيانة وإعادة ترميم سد بيدهي الواقع في ناحية كاني ماصي شمال دهوك.

وأشار إلى أن مشروع العمل في هذا السد توقف منذ تسع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية والصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، وبفضل جهود الحكومة، تم إعادة التفكير في مشروع السد وتطويره، حيث يمكن للسد الآن استيعاب وخزن حوالي مليون و800 ألف متر مكعب من المياه.

وتعكس هذه الخطوات التنموية الجديدة التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية للمنطقة وتوفير مصادر موثوقة للمياه، مما سيساهم في دعم القطاع الزراعي والنمو السياحي، وسيحمل تحسيناً ملموساً في حياة المواطنين المحليين، وفق مدير سد دهوك.

ومن المتوقع أن يكون سدي “صبة وبيدهي” اضافتين استراتيجيتين للإقليم، يسهمان في تحسين البنية التحتية للمنطقة ويعززان الاستقرار والتنمية المستدامة.