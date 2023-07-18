نائب كوردستاني: أتخذنا خطوات جيدة في مشروع قانون النفط والغاز

الدكتور صباح صبحي: أتخذنا خطوات جيدة في مشروع قانون النفط والغاز

قال الدكتور صباح صبحي ، عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي ، إنه تم اتخاذ خطوات جيدة في مجلسي الوزراء والبرلمان العراقي بشأن موضوع مشروع قانون النفط والغاز.

وأضاف “لقد تم اتخاذ خطوات جيدة ، وما يتبقى مرهون بالاتفاق السياسي الشامل ، لأنه إذا تم تمرير مشروع القانون ، فسيكون القانون الأهم”.

وأوضح صباح صبحي :”بان الاجتماع الاول للجنة النفط والطاقة عقد امس ،وكان من أهم القرارات التي اتخذت أمس دعوة وزير النفط لمناقشة عدة قضايا.

وقال “سنناقش مشروع قانون النفط والغاز مع وزير النفط لنرى المرحلة التي وصل إليها القانون.”

وبحسب الدكتور صباح ، فإن المشاكل التي يمكن أن تظهر في قانون النفط والغاز هي في الغالب ستكون في المدن والمحافظات المنتجة للنفط ، لأن هذه المدن شديدة الضرر ، من حيث تلوث البيئة ومرض سكانها.

وأضاف أنه بالإضافة إلى قانون النفط والغاز ، فإن الاجتماع مع وزير النفط سيناقش اتفاقية النفط والغاز الموقعة مع إيران.

وتنص الاتفاقية على أنه مقابل تصدير النفط الخام إلى إيران ، ستوفر جمهورية إيران الإسلامية الغاز للعراق لحل مشكلة نقص الغاز وتشغيل محطات توليد الكهرباء.