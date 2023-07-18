هيئة الاستثمار في كوردستان: بدء العمل على انشاء وحدة جذب المستثمرين الأجانب

افاد مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار في إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، بأنهم بصدد انشاء وحدة جذب المستثمرين الأجانب في الهيئة التي ستكون لها دور مؤثر في تنمية قطاع الاستثمار.

مدير الاجازات في الهيئة هفال صديق ، قال لـ (باسنيوز) ان هدفهم هو تعريف العالم الخارجي بالفرص الاستثمارية المُتاحة في إقليم كوردستان ، ولتحقيق هذا الهدف هناك خبراء يعملون حالياً على انشاء وحدة جذب المستثمرين الأجانب الى إقليم كوردستان في الهيئة.

مضيفاً ، بعد الانتهاء من انشاء هذه الوحدة ستكون أولى مهامهم اجراء مباحثات مع المنظمات والجهات الاقتصادية والاستثمارية الأجنبية لعرض القطاعات الاستثمارية في إقليم كوردستان والفرص المتاحة فيها عليهم وتعريفهم بها لجذب المستثمرين والاستثمارات الاجنبية الى إقليم كوردستان.

مدير قسم الاجازات في الهيئة هفال صديق ، أوضح بالقول ان جذب الاستثمارات الأجنبية لإقليم كوردستان سيساهم في تنمية القطاع الاقتصادي والعمراني وزيادة فرص العمل للشباب والخريجين.