رئيس حكومة إقليم كوردستان يعيّن ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى أمريكا

تريفة عزيز خلفاً لبيان سامي عبدالرحمن

عيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين ، تريفة عزيز ، ممثلة جديدة لحكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة ، خلفاً للممثلة السابقة بيان سامي عبدالرحمن ، وفق ما اعلن بيان من مكتب رئيس الحكومة.

وسبق أن تولت تريفة عزيز منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة. وقبل ذلك تدرجت على مدى 25 عاماً بمناصب مختلفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. كذلك مثّلت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في واشنطن العاصمة خلال تسعينيات القرن الماضي.

البيان أشار الى انه وبعد 8 سنوات تُوجت بالنجاح في واشنطن، تعود ممثلة حكومة إقليم كوردستان السابقة بيان سامي عبد الرحمن إلى إقليم كوردستان، وستشغل منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة للشؤون الخارجية والتغيّر المناخي في مكتب رئيس الحكومة بأربيل.

وسبق أن شغلت بيان سامي عبد الرحمن منصب ممثلة حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا لمدة 10 سنوات، كما قضت فترة طويلة في العمل الصحفي.

وبهذه المناسبة، تقدم مكتب رئيس الحكومة بالتهاني إلى المسؤولتين، آملاً لهما التوفيق والنجاح الدائم في مواصلة خدمة شعب كوردستان.