مسرور بارزاني يوجه بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة طلبات أهالي كفري في إدارة گرمیان المستقلة

بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برسالةٍ إلى أهالي قضاء كفري التابع لإدارة گرمیان المستقلة.

وطمأن مسرور بارزاني أهالي كفري بأنه تلقى طلباتهم ووجه بتشكيل لجنةٍ خاصة لمتابعتها في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «أعزائي مواطني كفري، لكم كل الود والاحترام، أنا على علمٍ بطلباتكم، وقد وجهت بتشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وإدارة گرمیان المستقلة ومتابعة طلباتكم في أسرع وقت ممكن».

وأضاف: «كونوا مطمئنين بأننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل خدمتكم وسأكون معكم بكل صدق».