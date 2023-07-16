تربية كوردستان: السبت عطلة رسمية للطلبة في جميع المراكز التعليمية

قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، جعل يوم السبت عطلة رسمية للطلبة بدءا من العام الدراسي المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن «تربية إقليم كوردستان قررت جعل يوم السبت عطلة رسمية في جميع مراكز التعليم العام للعام الدراسي الجديد 2023/2024. وهذا يعني أن الدوام الرسمي سيكون من الأحد إلى الخميس».

كما ذكر وزير التربية والتعليم في جزء آخر من المؤتمر، أنه يمكن للمدارس استخدام أيام السبت للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول أو الثاني، أو خلال المهرجانات أو الأحداث أو الاحتفالات أو أي عمل آخر ضروري.

وبخصوص سبب هذا القرار، أضاف الوزير: «بعد نقاش مكثف بين أعضاء مجلس الوزارة حول تقويم العام الدراسي الجديد ولكي يكون التقويم مفيداً للمعلمين والطلاب وعائلاتهم. قرروا جعل يوم السبت عطلة رسمية للعام الدراسي الجديد».