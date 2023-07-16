تجارة إقليم كوردستان تعلن تسلم 500 ألف طن حنطة من الفلاحين وانتهاء العملية

انتهت عملية تسلم الحنطة من الفلاحين في مخازن حبوب إقليم كوردستان بعد أن تم تسلم 145 ألف طن في أربيل و230 ألف طن في السليمانية و124 ألف طن في دهوك، ويقول مدير عام التجارة بوزارة التجارة في إقليم كوردستان إن بغداد تعهدت بصرف مستحقات الفلاحين الذين سلموا الحنطة قريباً.

وصرح مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، اليوم الأحد (16 تموز 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بأن “حصة إقليم كوردستان في عملية تسلم الحنطة لهذه السنة حددت بـ500 ألف طن، وقد انتهت عملية التسلم بعد أن تم تسلم كامل الكمية المحددة من فلاحي إقليم كوردستان”.

كمية الحنطة التي حددتها الحكومة الاتحادية العراقية لتسلمها من فلاحي إقليم كوردستان كانت 500 ألف طن، وكانت موزعة على محافظات إقليم كوردستان: محافظتا السليمانية وحلبجة 230 ألف طن، ومحافظة أربيل 145 ألف طن، ومحافظة دهوك 125 ألف طن من الحنطة.

وكانت وزارة التجارة العراقية قد صرفت 68 مليار دينار لشراء الحنطة من فلاحي إقليم كوردستان حتى 21 من الشهر الماضي، ولم يتم صرف أي مبالغ أخرى منذ ذلك التاريخ، بينما هناك فلاحون سلموا الحنطة منذ أكثر من شهر ولم يتقاضوا مستحقاتهم بعد، وعن هذا قال نوزاد شيخ كامل: “تلقينا وعوداً بأن تصرف أموال أخرى لشراء الحنطة قريباً”.

يذكر أن كمية الإنتاج هذه السنة أكبر من التي حددتها الحكومة الاتحادية العراقية لتسلمها من الفلاحين، وعن الفائض عن تلك الكمية المحددة، قال نوزاد شيخ كامل إن شركتي (خوشناو) و(قيوان) ستتسلمان الحنطة من الفلاحين، وبإمكان الشركتين تسلم 200 ألف طن.

حددت الحكومة الاتحادية سعر طن الحنطة بـ850 ألف دينار بدون الالتفات إلى تصنيف النوعية، لكن الشركتين المذكورتين تقولان إنهما ستتسلمان الحنطة وفقاً لتصنيف حسب النوعية، وستتسلمان الطن الواحد من الحنطة من الدرجة الأولى بـ700 ألف دينار، وطن الحنطة من الدرجة الثانية بـ650 ألف دينار، وهذا يثير انزعاج واستنكار الفلاحين.