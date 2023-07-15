تنديداً بالقرار الرئاسي.. تظاهرة مسيحية جديدة في نينوى تأييداً لساكو (صور)

تظاهر العشرات من أهالي ناحية مسيحية شمالي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، اليوم السبت، مطالبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بسحب المرسوم الصادر بحق البطريرك لويس ساكو.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن العشرات من أهالي ناحية القوش، شمال الموصل، تظاهروا للمطالبة بسحب المرسوم الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا والذي يقضي بسحب المرسوم الجمهوري 147 الصادر في عام 2013 والذي يعين البطريرك لويس ساكو بطريركًا للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.

واضاف المراسل ان المتظاهرين رفعوا شعارات تعبر عن استيائهم من هذا القرار، وطالبوا بوقف التجاوزات والانتهاكات التي تطال المسيحيين في العراق.

وبهذا الصدد قال الناشط ريفان حكيم في حديث لوكالة شفق نيوز، إن “هذه الخطوة في هذا التوقيت تثير قلق وخوف المسيحيين وتجعلهم يشكون في جدية الحكومة في الحفاظ على وجود المسيحيين في العراق”.

وكان بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو قرر، اليوم السبت، الانسحاب من بغداد ونقل سلطاته إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأكد ساكو وفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيعه بتاريخ السبت 15 من شهر تموز، تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية.

و أصدر مجلس القضاء العراقي، في وقت سابق من اليوم، أمراً يقضي بحضور بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو.

استقدام ساكو، هو (تكليف بالحضور) خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ التبليغ، بناء على شكوى من ريان سالم. ووفق الوثيقة، ما لم يحضر ساكو إلى المحكمة، سيتم إصدار أمر قبض بحقه وفق القانون.

وكانت السلطة القضائية العراقية، قد أصدرت يوم الخميس الماضي، أمراً يقضي باستقدام روفائيل ساكو.

وبحسب كتاب رسمي صادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد، صدر قرار من قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام بتبليغ “المتهم لويس روفائيل موشي” والساكن في منطقة المنصور ببغداد بالمثول أمام المحكمة.

وفي غضون ذلك؛ علمت وكالة شفق نيوز؛ إن أمر الاستقدام جاء على خلفية شكوى تقدم بها زعيم فصيل بابليون المنضوي في الحشد الشعبي ريان الكلداني.

وكان المسيحيون في قضاء “عنكاوا” في اربيل عاصمة إقليم كوردستان طالبوا، اول امس الخميس، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بالعدول عن المرسوم الجمهوري الذي أصدره بشأن البطريرك والكاردينال مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم.

وتجمع المئات من المسيحيين صباح اليوم أمام كاتدرائية “مار يوسف” للكلدان الكاثوليك في عنكاوا، والتي تضُم اكبرَ تجمّعٍ مسيحي ليس في العراق فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

في غضون ذلك قال مراسل وكالة شفق نيوز، في محافظ نينوى إن مسيحيين ورجال دين نظموا وقفة تضامنية مع الكاردينال لويس ساكو في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل.

واضاف ان المسيحيين في القضاء أعربوا عن احتجاجهم على قرار رئيس الجمهورية القاضي بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أوضحت في السابع من شهر تموز الجاري، أسباب سحب المرسوم الخاص بالكاردينال لويس روفائيل ساكو، فيما بينت أن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن “وسائل الإعلام تداولت ما جاء في العدد (4727) من الوقائع العراقية الصادر في 3 تموز 2023 والمتضمن المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو”.

وأضاف رئيس الجمهورية “وإذ نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معينا من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لكن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري”.

واكد رئيس الجمهورية في بيانه أن “البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم”.