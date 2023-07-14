يوليو 15, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يشكّل لجنة لحل مشاكل المزارعين

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يشكّل لجنة لحل مشاكل المزارعين

 شكّل رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 14 تموز 2023، لجنة لحل مشكلة قمح المزارعين.

ومن المقرر أن تتم اليوم، متابعة مشكلة استلام محصول القمح من الفلاحين، وإيجاد الآليات المناسبة لحل هذه المشكلة.

ويقول المزارعون في محيط محافظة أربيل، إن الشاحنات التي تحمل محصول القمح خاصتهم، تقف أمام الصوامع “السايلو”، منذ أيام ولم يُسمح لهم بعد بتسليم محصولهم.

ولتلبية مطالبهم، شكل رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني لجنة لحل مشاكل المزارعين.

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