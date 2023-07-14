الديمقراطي الكوردستاني يدعو أنصاره ومؤيديه للمشاركة في تحديث سجلات الناخبين

قال رئيس الدائرة القانونية في مؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إنهم يستعدون للانتخابات وينتظرون تعليمات وتوجيهات المفوضية لإجراء المزيد من الاستعدادات.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية من 13 تموز / يوليو 2023 إلى 11 آب / أغسطس 2023 لتجديد تسجيل الناخبين.

وقال هاوار محمد، رئيس الدائرة القانونية في مؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز): «الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب كبير، سواء على مستوى إقليم كردستان أو العراق، ومع ذلك، لحين اكتمال تعلميات وتوجيهات المفوضية بصدد قانون الانتخابات، لن تكتمل الاستعدادات، لذلك نحن ننتظر هذه التعليمات والتوجيهات لإجراء مزيد من الاستعدادات».

وأضاف: «نطلب من جميع أصدقاء ومؤيدي وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الالتزام بتعليمات الحزب وتنفيذ توجيهاته والمشاركة في عملية تحديث سجلات الناخبين».

وحول انتخابات برلمان كوردستان، قال هاوار محمد: «نحن في فراغ قانوني، والبرلمان معطل، ولا عذر لتأجيل الانتخابات»، وتابع: «يجب أن تكون الانتخابات هي المحك في تحديد المنافسة وخاصة في تداول السلطة، ونؤكد أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها».