بكلفة تزيد عن 32 مليار دينار .. تنفيذ 42 مشروعاً خدميا في دهوك

أعلنت رئاسة بلدية دهوك، اليوم الجمعة، ان 42 مشروعا خدمياً وبكلفة تزيد عن 32 مليار دينار، يتم تنفيذه حالياً في دهوك.

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في بلدية دهوك ، إسماعيل مصطفى، لـ(باسنيوز): “ان بلدية دهوك تنفذ 42 مشروعاً بكلفة 32 مليار و 363 مليون دينار”.

مبيناً بأنه “يتم تنفيذ 6 مشاريع من موازنة محافظة دهوك بكلفة تزيد عن 18 مليار دينار وبـ13 مليار دينار من موازنة وزارة البلديات والسياحة، بالإضافة الى تنفيذ 21 مشروعاً بكلفة 862 مليون دينار من عائدات رئاسة بلدية دهوك”.