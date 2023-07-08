الرئيس بارزاني يجتمع مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان

شدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الأمل الرئيسي للشعب الكوردستاني

اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 8 تموز يوليو 2023، في صلاح الدين، مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، ألقى الرئيس بارزاني كلمة على الحاضرين، وشكر فيها دور وجهود أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأشاد بهم لقيامهم بأداء واجباتهم على أكمل وجه خلال هذه الدورة التشريعية من عمر برلمان إقليم كوردستان.

كما طلب منهم مواصلة أداء أدوارهم بمختلف المجالات والاستمرار في خدمة كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وشدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الأمل الرئيسي للشعب الكوردستاني، مشيراً إلى أنه على الحزب حماية مصالح الشعب الكوردستاني فضلاً عن الثقافة والقيم العليا لمجتمع كوردستان.

وفي كلمته، تطرق الرئيس بارزاني إلى الأوضاع السياسية في كوردستان والمنطقة، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقدم الإيضاحات والنصائح اللازمة بشأن هذه القضايا.