مدیر عام الاستثمار في زاخو: تخصيص مليون و650 الف دولار لانجاز مشروع الخارطة الاستثمارية

زاخو.. تخصيص مليون و650 الف دولار لانجاز مشروع الخارطة الاستثمارية

تتضمن 18 مشروعاً

اعلن مدیر عام الاستثمار في ادارة‌ زاخو المستقلة‌، عن تخصيص رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مليون و650 الف دولار لانجاز مشروع الخارطة الاستثمارية في زاخو ، على مساحة 10 آلاف و800 دونم من الأرض ، حيث سيتم إقامة 18 مشروعاً استثمارياً عليها.

جگرخوین طه عبدي مدیر عام الاستثمار في ادارة‌ زاخو المستقلة‌ ، قال لـ (باسنيوز) انه تم اقتراح تنفيذ 18 مشروعاً استثمارياً في زاخو خلال العام الجاري ، 42% من هذه المشاريع سياحية ، كما سيتم بناء المنطقة الصناعية التي سيتم وضع حجر الأساس لها قريباً.

مشيراً ، الى انه سيتم كذلك بناء حديقة حيوانات على مساحة 90 دونماً ومدينة ملاهي على مساحة 220 دونم ، ومتنزه بيداري على مساحة 320 دونماً ، وبناء تلفريك على نهر الخابور، كذلك بناء مشاريع إسكان على مساحة 140 دونماً ، وقاعة للمؤتمرات و والمعارض ، وكذلك هناك من ضمن المخططات بناء برج من 35 طابقاً على كورنيش زاخو.

وبخصوص الخارطة الاستثمارية ، قال مدیر عام الاستثمار في ادارة‌ زاخو المستقلة‌ ، انهم اول مديرية عامة على مستوى إقليم كوردستان يضعون خارطة استثمارية ، وحالياً هناك شركة تنفذ مسحاً للخارطة الاستثمارية على مساحة 10 آلاف و800 دونم من الأرض ، وبعد الانتهاء من التصميمات ، سيتم الشروع بالبناء في قطاعات الصناعة والإسكان والسياحة والقطاع التجاري.

واعتبر عبدي ان الخارطة الاستثمارية مهمة جداً وستغير وجه زاخو ويقدم خدمة كبيرة للمواطنين ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة.

مدیر عام الاستثمار في ادارة‌ زاخو ، اعلن عن تخصيص رئيس حكومة إقليم كوردستان مليون و650 الف دولار لانجاز مشروع الخارطة الاستثمارية في زاخو ، على مساحة 10 آلاف و800 دونم من الأرض ، وسينتهي العمل من المشروع خلال 21 شهراً وفور الانتهاء من التصميمات سيبدأ المستثمرون في تنفيذ المشاريع.

هذا ومنذ أن تأسست إدارة زاخو المستقلة وباشرت مهامها في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني ، قدمت العديد من المشاريع الخدمية والسياحية لمدينة زاخو ومواطنيها، وبدأت بإعادة بناء البنية التحتية لتطوير المنطقة ، عبر تنفيذ عشرات المشاريع الخدمية ، وبشكل عام، تم إنفاق أكثر من 90 مليار دينار على مشاريع مختلفة في زاخو بعضها اكتملت وبعضها الآخر قيد التنفيذ حاليًا.

ومع هذه المشاريع الخدمية والسياحية، اخذت المدينة مظهرًا مختلفًا وجميلًا وأكثر إشراقًا خلال عام واحد ، وستصبح أكثر ازدهارًا وتتحول من مجرد مدينة حدودية وتجارية الی مدینة سياحية واسعة، وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية للتشكیلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بإدارة زاخو .