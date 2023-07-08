5 وفيات بالحمى النزفية في إقليم كوردستان هذا العام

توفي 5 أشخاص بالحمى النزفية حتى الآن في إقليم كوردستان، جميعهم من محافظة أربيل، فيما لم تُسجل أي إصابة بالمرض في مركز محافظة السليمانية.



وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن مرض الحمي النزفية في إقليم كوردستان، لغاية اليوم السبت (8 تموز 2023)، 5 حالات، جميعها في أربيل، كما يتلقى 12 مصاباً الرعاية الطبية، أغلبهم من محافظة أربيل أيضاً.

والمتوفون من أهالي مناطق؛ سوران، خليفان، ميركة سور، مركز أربيل وكويسنجق.

ولم تسجل أي إصابة بالمرض في مركز محافظة السليمانية، بحسب المتحدث باسم دائرة صحة المحافظة، سامان شيخ لطيف.

في هذا الصدد، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إنه “لم تسجل اي إصابة بالحمى النزفية في مركز السليمانية”، مشيراً إلى تسجيل إصابة واحدة لشخص من أهالي حاجياوا في إدارة رابرين “نقل إلى مستشفيات السليمانية”.

وأَضاف أن إستعدادات جرت لمواجهة المرض في إقليم كوردستان، وقد تم عزل المصابين عن المرضى الآخرين، ويتلقون الرعاية الطبية.

بحسب المسؤولين الصحيين في إقليم كوردستان، فإن كل المصابين كانوا على تماس مع المواشي.

وكان مدير عام الصحة في السليمانية، صباح هورامي، قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء الخميس (6 تموز 2023)، عن تسجيل أول حالة إصابة بالحمّى النزفية بالمحافظة.

وهناك شكوك بإصابة عدد آخر من المواطنين بالحمى النزفية في السليمانية، “تم نقلهم الى المستشفى وفصلهم عن المرضى، بانتظار نتائج فحوصاتهم الطبيّة”، وفق مدير صحة المحافظة.

في (24 حزيران 2023)، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، لشبكة رووداو الإعلاميةبتسجيل أكثر من 250 اصابة واكثر من 35 حالة وفاة بالحمى النزفية في عموم محافظات البلاد، منذ بداية العام الحالي 2023.

يشار إلى أن الإصابة بفيروس الحمى النزفية، تؤدي إلى الوفاة بمعدل يراوح من 10 إلى 40% من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.