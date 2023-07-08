بعد جفاف الأهوار .. نائبة عراقية تدعو لمحاربة الدول المتشاطئة بـ”السلاح الاقتصادي”

اعتبرت النائب في البرلمان العراقي زينب جمعة الموسوي، السبت، ان الجفاف التام لهور الحويزة في محافظة ميسان وجفاف شبه تام لهور الجبايش في محافظة ذي قار إنذارا خطيرا للواقع المائي في البلاد تحديدا مدن جنوب العراق.

وقالت الموسوي في بيان، إن”سياسات الدول المتشاطئة هي السبب الرئيس في جفاف الأهوار العراقية ونفوق أطنان الأسماك وهجرة السكان العشوائية صوب المدن، واخرها جفاف هور الحويزة في محافظة ميسان وهور الجبايش في محافظة ذي قار”.

وطالبت النائب الموسوي الحكومة العراقية، بـ”استخدام العراق لورقته الاقتصادية ضد الدول المتشاطئة من اجل استرداد حقوق العراق المائية”.

وأكدت النائب الموسوي أن”نجاح السلاح الاقتصادي العراقي سيكون فعالاً اذا ما قامت الحكومة العراقية بخطوات جادة، من شأنها ان تحقق الاهداف المتوخاة من استخدامه، وان توضح للدول المتشاطئة ان قطعهم الماء عن العراق سيؤثر على مصالحهم الاقتصادية داخل العراق, كما سينعكس على العلاقة معهم”.

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية، قد نشر صورتين تظهران جفاف تام لهور الحويزة وشبه تام لأهوار الجبايش جنوبي العراق.

وقال عطية في منشور عبر صفحته بالفيسبوك ، إن”جفاف تام لهور الحويزة في ميسان جنوب العراق، وشبه تام لأهوار الجبايش في ذي قار والنتيجة نفوق أطنان من الاسماك وهجرة السكان العشوائية وارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة”.

وأضاف: “الصورتان للمقارنة مابين عام2020 و 2023”.