مثمنة نضال شعب كوردستان..

باريس تشيد بدور الرئيس بارزاني “المؤثر والرئيسي” في حماية العملية السياسية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الخميس 6 يوليو/ تموز ، القنصل العام الفرنسي لدى أربيل اوليفيه ديكوتيني .

القنصل العام الفرنسي الذي زار الرئيس بارزاني لتوديعه بعد انتهاء مهام عمله في إقليم كوردستان ، ابلغ الرئيس بارزاني تحيات الرئيس ماكرون ، مشيداً بدور الزعيم الكوردي ومعتبراً إياه مؤثراً ورئيسياً في حماية العملية السياسية وفي مصير شعب كوردستان.

كما ابدى تثمنيه وشكره لشعب وحكومة إقليم كوردستان ، معبراً عن سروره بأنه استطاع كسب الكثير من الأصدقاء في كوردستان. كما ثمن نضال وتضحيات شعب كوردستان في سبيل نيل الحرية ، مؤكداً على ان هناك رغبة فرنسية على كل المستويات الرسمية والشعبية في ان تكون فرنسا الصديق والداعم لقضية شعب كوردستان.

من جانبه ، وبالإضافة الى تأكيده على الصداقة بين شعبي كوردستان وفرنسا ، شكر الرئيس بارزاني جهود القنصل العام اوليفيه ديكوتيني واعماله الجيدة خلال عمله في إقليم كوردستان ، واصفاً إياه بالصديق الجيد له ولشعب كوردستان ، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة.

الوضع الداخلي في إقليم كوردستان شكل محوراً آخر من الاجتماع.