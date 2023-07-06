تجارة كوردستان تستلم 421 ألف طن قمح من المزارعين

أكد مدير عام التجارة بوزارة الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن عملية استلام القمح من المزارعين مستمرة لغاية 15 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أنهم استلموا 421 ألف طن حتى الآن.

وقال نوزاد شيخ كامل، مدير عام التجارة في وزارة الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كوردستان لـ(باسنيوز) “ان آخر إحصائية لاستلام القمح في الصوامع قد وصل الى 421 الف طن وهي قريبة من الكمية المحددة البالغة 500 الف طن”.

وأضاف “ان عملية استلام القمح في صوامع إقليم كوردستان مستمرة، وان آخر موعد لاستلام القمح من الفلاحين في الصوامع هو 15-7-2023، ولا يوجد تمديد للموعد، ونتوقع استلام الكمية المحددة بالكامل”.

وأشار شيخ كامل الى ان “أن كمية الإنتاج هذا العام تفوق ما قد تستلمه الصوامع، ولذلك اتفقت حكومة إقليم كوردستان مع عدة شركات لشراء الفائض من محصول القمح وبأسعار ملائمة”.