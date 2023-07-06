السليمانية تسجل أول إصابة بمرض الحمى النزفية

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، يوم الخميس، عن تسجيل أول إصابة بمرض الحمى النزفية.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي “للاسف أظهرت التحليلات المختبرية المركزية تسجيل اول حالة اصابة بفيروس الحمى النزفية ضمن المناطق التابعة لمحافظة السليمانية”.

واضاف “المصابة امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً تسكن في منطقة جوارقورنه في إدارة رابرين وقد تم حجزها مع وصولها للمستشفى وهي تعمل في تربية الحيوانات، والفيروس انتقل لها عن طريق الحيوانات”.

واشار الى ان “صحة المصابة مستقرة الآن وهي تخضع للبروتوكول العلاجي المتبع وسيتم حجزها لغاية تشافيها من المرض”.

وعن الحالات الاخرى، بين مدير عام صحة السليمانية ان “التشخيصات السريرة تؤكد وجود أعراض الإصابة على عدد آخر لكن وجود الأعراض السريرية وحدها لا يعني تثبيت الاصابة”.

وأوضح هورامي ان “مديرية صحة السليمانية لديها تنسيق وتواصل مع وزارة الصحة الاتحادية عن طريق وزارة صحة اقليم كوردستان ونحن على تواصل معهم لاخذ الارشادات الخاصة بالمرض والحالة تم تسجيلها مختبريا قبل قليل”.