وفدٌ من محافظة أربيل يلتقي بمسؤولين في الصندوق السعودي للتنمية

التقى محافظ أربيل أوميد خوشناو والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرياض، برئيس الصندوق السعودي للتنمية ومديرها التنفيذي الشيخ سلطان مرشد عبد الرحمن، ونائب المدير التنفيذي المهندس فيصل القحطاني، ومدير عام إدارة الدول العربية المهندس بندر العبيد، والمديرة العامة للمياه والصرف الصحي الدكتورة رندة الهذلي.

وناقش فريق الصندوق السعودي للتنمية في اجتماعٍ موسّع، أهداف الصندوق وأنشطته في تقديم المساعدة منذ تأسيسه عام 1974 وحتى اليوم لعشرات الدول في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأكّد الفريق السعودي أن الصندوق نفّذ أكثر من 700 مشروع استراتيجي في قطاعات الصحة والمياه والصرف والتعليم والسدود، وقدم عبر الفيديو شرحاً مسهباً عن أنشطته.

من جانبه، شكر محافظ أربيل أوميد خوشناو والوفد المرافق له، الرئيس التنفيذي وفريق الصندوق السعودي للتنمية على استقبالهم لهم ودعوتهم لزيارة الرياض.

كما نقل تحيات رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني لفريق الصندوق السعودي، ودعاهم إلى زيارةٍ لإقليم كوردستان.

وبعد التعريف بأعضاء الوفد، أكّد خوشناو على العلاقات التاريخية بين السعودية وإقليم كوردستان، وتوضيح الهدف من زيارتهم، كذلك ناقش أولويات الأعمال والمشاريع في أربيل.

وتحدّث محافظ أربيل عن الأنشطة الإنسانية للحكومة السعودية، لا سيما تلك التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية، “والذي كان في طليعة تقديم مشاريع الخدمة العامة للدول والملاذ الدائم للمحتاجين لهذه المشاريع”.

إلى ذلك، قدّم خوشناو شرحاً مفصلاً حول تغيير المناخ، والتي قال عنها بأنها “أصبحت قضيةً رئيسة اليوم وتجري مناقشتها على أعلى المستويات في العالم”.

داعياً المملكة العربية السعودية إلى تقديم المساعدة لإقليم كوردستان في هذا الصدد.

وقال خوشناو: “تزداد الحاجة للمياه النظيفة يوماً بعد آخر، وأربيل- إضافةً إلى سكانها- صارت ملجأ لأكثر من مئات آلاف النازحين واللاجئين الفارين من مناطقهم لأسبابٍ أمنية، لأجل كل ذلك مواطنو أربيل بحاجةٍ للمياه”.

من جانبه، عرض نائب محافظ أربيل مسعود كارش، مخطط توسعة أربيل وطبيعة مشكلة المياه النظيفة ومخاطرها، معتبراً أن مشكلة المياه “ستتحول لأزمةٍ حقيقية إذا استمر الوضع على هذا النحو في السنوات المقبلة”.