العراق يستهلك 31 مليون لتر يومياً من البنزين

أفادت شركة توزيع المنتجات النفطية بأن استهلاك مادة البنزين في العراق يومياً يبلغ 31 مليون لتر، مشيرة الى ارسالها 540 الف لتر من البنزين الى اقليم كوردستان.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب لشبكة رووداو الاعلامية ان “العراق يستهلك يومياً من مادة البنزين 31 مليون لتر، ونرسل الى محافظات اقليم كوردستان 540 الف لتر يومياً”.

ولفت حسين طالب الى ان “كمية استهلاك البنزين في العراق في السنة الحالية 2023 هي مقاربة للاستهلاك في العام الماضي 2022”.

وتلجأ وزارة النفط العراقية الى خلط البنزين عالي الاوكتان بمادة النفثا، لتجنب الخسارة الاقتصادية، رغم تأثير ذلك على جودة مادة البنزين وبالتالي تأثير ذلك سلبياً على السيارات.

وزارة النفط وفرت مادة البنزين عالي الاوكتان (96) والمسمى بالسوبر، وكذلك البنزين العادي منخفض الاوكتان (83) وبنسبة قليلة للمحسن بنسبة اوكتان (90).

ويشكو مواطنون وسائقو سيارات من رداءة الوقود (البنزين) الذي يتسبب بأضرار واعطال كثيرة للسيارات، خصوصاً خلال فصل الصيف، مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، أما البنزين المحسن والسوبر فهو جيد لكنه غير مناسب لأصحاب الدخل المحدود، وسائقي سيارات الأجرة.

يذكر ان سعر لتر البنزين من النوع العادي يبلغ في المحافظات العراقية، باستثناء اقليم كوردستان، 450 ديناراً، بينما يكون سعره في محافظات اقليم كوردستان بنحو 900 دينار.

اما البنزين من النوع المحسن فيبلغ سعره في المحافظات العراقية 650 ديناراً، في حين يبلغ سعره في محافظات اقليم كوردستان بنحو 1250 ديناراً.

البنزين عالي الاوكتان المسمى “الممتاز” او “السوبر” يبلغ سعر اللتر في المحافظات العراقية 1000 دينار، في حين يبلغ سعره في محافظات اقليم كوردستان 1500 دينار تقريباً.

يشار الى ان الحكومة اعلنت مؤخراً ان مصفى كربلاء، الذي تم انشاؤه مؤخراً، سيقلل من الاستيراد بنسبة 70% بعد دخوله الخدمة كونه ينتج بحدود من 8 الى 9 مليون لتر يومياً.

يذكر ان النفثا هي أحد منتجات النفط الوسيطة التي يستحصل عليها في مصفاة النفط، وهي لا تعتبر مادة نقية بعينها، بل هي مزيج من عدة قطفات مختلفة؛ وتنقسم أنواع النافثا إلى قسمين: النفثا الخفيفة والنفثا الثقيلة.

يشار الى ان العراق حافظ على ترتيبه العالمي بأرخص أسعار الوقود (البنزين) في المرتبة 14 حسب موقع global petrol prices.

وأظهر جدول للموقع عن شهر حزيران 2023، أن العراق حافظ على المرتبة 14 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول، حيث يباع سعر البنزين محلياً بواقع 574 سنتا للتر الواحد خلال شهر حزيران.

العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار للبنزين المباع محليا وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانيا ومن ثم ليبيا ثالثا، وانغولا رابعا، والجزائر خامسا، والكويت سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازاخستان عاشرا، والبحرين بالمرتبة 11، وبوليفيا بالمرتبة 12، ونيجيريا بالمرتبة 13 التي خفضت سعر البنزين فيها ليصل الى 548 سنتا لتتجاوز بذلك العراق، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 2.965 دولار للتر الواحد من البنزين، تليها موناكو بسعر 2.224 دولار للتر الواحد.