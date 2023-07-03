وفد من وزارة مالية إقليم كوردستان يزور بغداد حول الموازنة

يزور وفد من وزارة مالية إقليم كوردستان بغداد لاستكمال المباحثات حول إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، هونر جمال، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (3 تموز 2023)، إنه “من المقرر أن يزور وفد من الوزارة على مستوى المديرين العامين للمحاسبة والموازنة، بغداد، هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبلة للحوار حول إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة”.

وأشار إلى أن “رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي زار إقليم كوردستان قبل العيد، واجتمع مع ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، كما زار وفد من إقليم كوردستان بغداد واجتمع مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية”.

وطالبت وزارة المالية وفد حكومة إقليم كوردستان تزويدها بـ “تفاصيل إيرادات ونفقات إقليم كوردستان، من أجل صرف حصة إقليم كوردستان في الموازنة”، وفق ما أبلغ مصدر مسؤول في بغداد شبكة رووداو الإعلامية.

بدوره، رأى وفد حكومة إقليم كوردستان ضرورة تعويض حصة إقليم كوردستان من الموازنة اعتباراً من مطلع العام الجاري، في حين أصرت وزارة المالية العراقية، على احتساب حصة إقليم كوردستان من الموازنة اعتباراً من تاريخ توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في (25 آذار 2023).

تنص المادة 12 من قانون الموازنة على أن حكومة إقليم كوردستان تلتزم بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بـ “شحن النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم إلى مخازن شركة تسويق النفط (سومو) فيما ميناء جيهان التركي بما لايقل عن (400) ألف برميل يومياً”.

“في حال تعذر التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي أو أي منفذ رسمي آخر تحدده وزارة النفط الاتحادية تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كميات النفظ المشار اليها” إلى وزارة النفط الاتحادية لـ “غرض استخدامها محلياً وحسب الحاجة التي تحددها وزارة النفط الاتحادية”، وفق المادة ذاتها.