المصارف المتخصصة بإقليم كوردستان تمهل المدينين لها حتى 19 آب لتسديد القروض

أعلنت مدير عام المصارف المتخصصة في وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان أن أمام المدينين الذين لم يسددوا القروض الممنوحة لهم شهرين لسدادها، وإلا سيتم استيفاء مبلغ المنحة ممن كفلهم وبواقع خمس راتب الكفيل.

وصرحت مدير عام المصارف المتخصصة في وزارة مالية إقليم كوردستان، شيرين حسين، اليوم الاثنين (3 تموز 2023) لشبكة رووداو الإعلامية قائلة: “الشهران اللذان يجب على المدينين أن يسددوا فيها ما بذمتهم احتسبا اعتباراً من 19 حزيران المنصرم، وينتهيان في 19 آب المقبل، وبعد ذلك سيتم استقطاع مبلغ القرض من راتب الكفيل في حال عدم السداد قبل انتهاء المهلة”.

وأضافت مدير عام المصارف المتخصصة: “قدمت المصارف 4.024 ترليون دينار على شكل قروض للمواطنين، لكن 1.9 ترليون دينار فقط من ذلك المبلغ تم تسديده حتى الآن، بينما لا يزال المقترضون مدينين بمبلغ 2.054 ترليون دينار”.

يوجد في إقليم كوردستان 28 مصرفاً متخصصاً يقوم بإقراض المواطنين قروضاً عقارية وصناعية وزراعية وقروض إسكان.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد بادرت في وقت سابق إلى إفاء مسددي القروض من 15% من القرض الذي عليهم في حال السداد، كما قامت بإعفائهم من الغرامة البالغة 10% من مبلغ القرض، لكن شيرين حسين تقول: “هذه الإعفاءات انتهى العمل بها، وستفرض على كل من تخلف عن سداد القرض في الموعد المحدد غرامة بنسبة 10% من مبلغ القرض، وقد فاتحنا مجلس الوزراء لإعادة العمل بإعفاء مسددي القروض من 15% من مبلغ القرض وننتظر رده”.

وعن إجراءات سداد القروض، قالت شيرين حسين: “يسدد المقترض ما عليه إلى المصرف الذي اقترض منه لأن ملفه في نفس المصرف”.

وتشير إحصائيات المديرية العامة للمصارف المتخصصة إلى أن هناك 231474 مستفيداً من قروض الإسكان والسلف الصغيرة والقرض العقاري وسلفة الزواج والقرض الزراعي والصناعي والسياحي، من بينهم 72181 مستفيداً في محافظة أربيل حصلوا على قروض قيمتها الكلية 1.4 ترليون دينار، وأعادوا منه 597 مليار دينار وبقي من المبلغ 811 مليار دينار لم يسدد حتى الآن.

وفي محافظتي السليمانية وحلبجة استفاد 107230 شخصاً من القروض التي يبلغ مجموعها 1.5 ترليون دينار، تم حتى الآن تسديد 857 مليار دينار بينما بقي 735 مليار دينار بذممهم.

أما في محافظة دهوك، فقد استفاد 52063 مواطناً من القروض التي يبلغ مجموعها 1.04 ترليون دينار، وسددوا 335 مليار دينار والباقي في ذممهم هو 684 مليار دينار.