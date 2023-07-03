محافظ أربيل: جمع الكلاب السائبة من المدينة سيبدأ الأسبوع المقبل

اعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الاثنين 3 تموز 2023، ان عملية جمع الكلاب السائبة من مدينة أربيل، لوضعها في مأوى خاص، ستبدأ يوم السبت المقبل.

وقال أميد خوشناو في مؤتمر صحفي، إنه تم الانتهاء من تجهيز المأوى الخاص الذي تم بناؤه خارج أربيل، للكلاب الضالة، وستبدأ الجهات المختصة بجمع الكلاب السائبة يوم السبت المقبل، 8 تموز/يوليو 2023.

وبحسب ما أفاد محافظ أربيل، فإنه تم تعيين الدكتور هيمن محمد مديرا للمأوى، مشيرا الى أنه سيتم تطعيم الكلاب من قبل الفرق الطبية.

وباتت ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في الشوارع، مشكلة حقيقية وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، مما دفع بالسلطات المحلية في أربيل، لبناء مأوى لاحتواء الكلاب الضالة التي تتزايد أعدادها بكثرة، خارج المدينة.

وفي وقت سابق تعرضت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، الى هجوم من الكلاب السائبة في أربيل، اسفر عن إصابتها بجروح بليغة في جسدها، كما تعرض فنان شعبي كوردي، الى هجوم شرس من الكلاب السائبة، مما أدى إلى تشوهات طالت معظم وجهه وأنفه، وألحقت به جروحا خطيرة.

ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو 20 ألف كلبٍ ضال بالمدينة وضواحيها.

وبلغت تكلفة المأوى الخاص بالكلاب 450 مليون دينار، وبني على مساحة 20 دونما من الأراضي في منطقة تبعد 15 كيلومترا عن مركز أربيل.