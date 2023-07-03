هيئة السياحة: نحو 700 ألف سائح زاروا كوردستان في عطلة العيد

أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان أن نحو 700 ألف سائح زاروا مختلف الأماكن السياحية بإقليم كوردستان خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، الاثنين، إنه خلال ستة أيام، اعتباراً من تاريخ 26/6/2023 ولغاية 1/7/2023، زار إقليم كوردستان 689 ألفاً و889 سائحاً من وسط العراق وجنوبه، ومن خارجه.

وأضافت أنها وبالتعاون مع الجهات المعنية في الإقليم والقطاع الخاص، اتّخذت كافة الاستعدادات لاستقبال السياح بطريقةٍ حضارية وتوفير بيئةٍ آمنة لهم.

مؤكّدةً أن خطة الاستقبال حققت نجاحاً كبيراً، من دون وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها.

في غضون ذلك، وجّهت الهيئة الشكر للشرطة والدفاع المدني وقوات الطوارئ وأمن نقاط التفتيش والعاملين الصحيين ومطار أربيل والسليمانية والمعابر الدولية، على إنجاح خطة الاستقبال.

كما وجّهت الشكر لجميع العاملين في قطاع السياحة والقطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية والمجتمعات السياحية، وجمعية الفنادق والمطاعم واتحاد الطيران والسياحة والحج والعمرة، الذين عملوا بجد لإنجاح استقبال السياح.