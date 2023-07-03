تركيا تمدّد تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية الدولي

أعلنت تركيا تمديد تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية الدولي ستة أشهرٍ إضافية.

وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الحكومة التركية مددت تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية الدولي حتى تاريخ 3/1/2024.

وأغلقت تركيا في الـ 3 أبريل نيسان الماضي مجالها الجوي أمام الطائرات التي تحلق من وإلى مطار “السليمانية”، متهمة حزب العمال الكوردستاني باختراق المطار.

وأعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في الـ 18 يونيو حزيران الفائت، أن مشكلة إغلاق الأجواء التركية أمام رحلات مطار السليمانية ستنتهي مع بداية يوليو تموز 2023، في حال عدم ظهور ظروف غير مرغوبٍ بها.

وقالت وزارة الخارجية التركية حينها، إن “هذا القرار اتُّخِذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في السليمانية واختراق المطار وتهديد الأمن الجوي”.

وأشار بيانٌ للخارجية التركية إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من تموز/يوليو، على أن “يعاد النظر فيه في ضوء الأحداث” حتى ذلك التاريخ.

وفي منتصف مارس آذار الماضي، أعلنت “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع في جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين “نتيجة لظروف الطقس السيء” في إقليم كوردستان.

وبحسب بيان “سوريا الديموقراطية”، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى الإقليم من أجل “تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية”، في إطار جهود “مكافحة خلايا” تنظيم داعش.