مسرور بارزاني: ملتزمون بالدستور والاتفاقات الموقعة مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن إقليم كوردستان ملتزم دائماً بالدستور والاتفاقات الموقعة مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لحل المشكلة المتعلقة “بحملات الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد والتركمان والتركمان في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم”.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة (30 حزيران 2023)، قوات البيشمركة في محور بردي (آلتون كوبري) لغرض تفقدها والاطلاع على أوضاعها، فضلاً عن تهنئتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان في بيانها أن رئيس الحكومة خلال كلمته أثنى على صمود البيشمركة وتضحياتها في دفاعها الثابت والدائم عن المنجزات الوطنية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وأشار إلى أن “إقليم كوردستان ملتزم دائماً بالدستور والاتفاقات الموقعة مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، ولن يتنازل في الوقت ذاته عن حقوقه الدستورية”.

وتطرق رئيس الحكومة إلى حملات الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد والتركمان في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وأكد أنه “قد تواصل مع رئيس الوزراء الاتحادي، وطلب منه وضع حد لهذه الانتهاكات الدستورية، وتم اتخاذ بعض الإجراءات لحل المشكلة”.

رئيس حكومة إقليم كوردستان شدد على أهمية حل مشكلة هذه المناطق في إطار المادة 140 من الدستور.

يواصل الفلاحون الكورد والتركمان اعتصامهم في كركوك خلال عيد الاضحى، احتجاجاً على قرار للحكومة العراقية يهدف إلى الاستيلاء على أراضيهم.

تعود ملكية الأراضي التي يحاول الجيش العراقي الاستيلاء عليها للكورد والتركمان في جنوب كركوك، وقد سلبت منهم في عهد النظام السابق، فيما تم تهجيرهم، لتسجل أملاكهم باسم وزارة الدفاع، وتحاول قوات الجيش استخدام ذلك القرار للاستيلاء على تلك الأراضي مجدداً.

في (21 حزيران 2023)، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أن إجراءات ستتخذ لـ “منع تدخلات الجيش في طوبزاوا وتركلان وحتى في سكران” بكركوك، معرباً عن أسفه لأن الفلاحين في المنطقة “يواجهون عقبات لحد الآن”.

ويواجه الفلاحون الكورد في كركوك مضايقات مستمرة من العرب المستقدمين، خصوصاً بعد أحداث 16 أكتوبر 2017.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد قرر تشكيل لجنة خاصة عليا للتحقيق في قضية الاستيلاء على أراضي الفلاحين في محافظة كركوك.