ارتفاع نسبة السياح الاتراك والاوربيين في إدارة زاخو المستقلة خلال عطلة الأضحى

اعلن المدير العام للسياحة في إدارة زاخو المستقلة (مركزها قضاء زاخو) ضمن حدود محافظة دهوك ، عن وصول اعداد كبيرة من السياح الاتراك والاوربيين للأماكن السياحية ضمن حدود الإدارة منذ بدء عطلة عيد الأضحى المبارك ، مشيراً الى ان ذلك يساهم في انعاش القطاع السياحي والاقتصادي وتوفير فرص عمل اكثر لابناء المنطقة.

چیا أمين ، قال لـ(باسنيوز) ، انهم يتوقعون وصول اعداد السياح خلال أيام عطلة عيد الأضحى الى 70 الفاً ، لافتاً الى وجود عشرات الأماكن السياحية ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة وافتتاح أماكن جديدة ، وفتح العديد من الأماكن السياحية التي كانت مغلقة بسبب القتال بين حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش التركي ، بوجه المصطافين.

چیا أمين ، أشار الى ان اعداد كبيرة من السياح والمصطافين الاوربيين والأتراك والعرب وصلوا الى الأماكن السياحية خلال عطلة العيد والعدد في ارتفاع.

المدير العام للسياحة في إدارة زاخو المستقلة ، أوضح بالقول ، انهم يتوقعون ارتفاع اعداد السياح الذين يقصدون إدارة زاخو المستقلة خلال العام الجاري الى نصف مليون سائح ، كما أشار الى انهم يعملون على جذب السياح الاوربيين لزيارة المنطقة.