كمال كركوكي: الأحزاب الكوردستانية ستشارك في انتخابات مجالس المحافظة بقائمة واحدة

أجتمع ممثلو الاحزاب السياسية في كركوك اليوم في المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل لمناقشة الاوضاع الراهنة في كركوك وانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وعقب الاجتماع قال كمال كركوكي رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك – كرميان في مؤتمر صحفي :”ان الاجتماع ناقش الوضع الراهن في كركوك بشكل عام والاوضاع السياسية ومسالة الانتخابات .

وأضاف “اتفقنا جميعاً على أن كركوك محتلة وفرض عليها محافظ شوفيني ،ويجب كشفه وفساده لاهالي كركوك كلها وإخراجه من المنصب”

وتابع كركوكي “لابد أن يشارك أبناء الشعب الكوردي في انتخابات مجالس المحافظات القادمة بمعنويات عالية وأن يعرفوا من هم الذين يدافعون عن حقوق شعب كوردستان ويصوتون لهم.”

وأشار : “الوضع في كركوك سيء وكل المكونات الاصيلة في المدينة يعانون من الظلم والقهر ،وكلنا نحاول تطبيع الاوضاع في المدينة.”

وأكد كركوكي بأن الوضع سيعود الى طبيعته،مضيفا ان “كركوك مدينة محتلة والسبب هم خونة 16 تشرين الاول أوكتوبر .”

وبخصوص مشاركة الديقمراطي الكوردستاني في الانتخابات مع الاحزاب الاخرى قال كمال كركوكي :” نحن مستعدون للمشاركة في الانتخابات المقبلة مع اي حزب عدا خونة 16 تشرين الاول”.

وأختتم كمال كركوكي كلامه :” إن الأطراف المشاركة في الاجتماع أكدت بصدق أنها ستشارك في انتخابات مجالس المحافظة بقائمة واحدة.“