“بارزاني الخيرية” تعلن عن منح 74 مليون دولار للمحتاجين منذ 2011

أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن منح أكثر 70 مليون دولار للمحتاجين منذ عام 2011، وحتى تايخ اليوم الـ 27 يونيو حزيران 2023.

وقال رئيس المؤسسة، موسى أحمد، إن بارزاني الخيرية وزّعت 74 مليون دولار على المحتاجين منذ عام 2011 وحتى حزيران 2023.

مؤكّداً في مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، على أن المؤسسة “ستستمر في عملها الخيري”.

وأشار أحمد إلى أن الجزء الأول من مشروعها “تم تنفيذه بدعمٍ من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي واستفاد منه أكثر من 12 ألف و 583 شخصاً في إقليم كوردستان ووسط العراق”.

وأضاف: “كما استفاد أكثر من 3 آلاف آخرين من مشروع كوردستان في الجزء الثاني من العمل الخيري”.

وبخصوص مشروع لحوم أضاحي العيد، قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، إن “أكثر من 2000 أسرة في عفرين ستستفيد من هذا المشروع”.

وتأسّست بارزاني الخيرية عام 2005، وهي منظمة غير حكومية وغير سياسية وغير ربحية، يترأس مجلس الإدارة مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان.

سُميت المؤسسة بهذا الاسم، تيمّناً بالزعيم الكوردي الخالد ملا مصطفى بارزاني، وتستند في عملها على مقولته: “إنه لشرف من يخدم شعبه»، وتأخذها شعاراً لها.

يقع المقر الرئيسي للمؤسسة في أربيل، ولها مكاتب في دهوك والسليمانية وسنجار وألمانيا، وتدير 13 مخيّماً داخل محافظة أربيل، بالتعاون مع مركز أربيل لتنسيق الأزمات المشترك.