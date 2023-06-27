اكتمال الاستعدادات لاستقبالهم..

سياحة كوردستان: نتوقع قدوم 400 الف سائح خلال عطلة الاضحى

افاد المتحدث باسم هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، باكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال السياح الذين سيتوافدون على إقليم كوردستان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

إبراهيم عبدالمجيد ، قال لـ(باسنيوز) ان الاستعداد وكما الأعوام السابقة لاستقبال السياح الذين سيتوافدون على الأماكن السياحية في إقليم كوردستان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ، قد اكتملت ومن كل النواحي سواءً توفير الفنادق ، والخدمات ، واجراءات السلامة ، ومراقبة النظافة والأسعار في الأماكن السياحية والعامة.

عبدالمجيد ، أوضح بالقول ان فرق سياحية متواجدة في السيطرات عند مداخل المدن ليزودوا السياح بالخرائط والدليل السياحي ، كما تم وضع خط اتصال ساخن ليلجأ اليه السائح اذا ماواجهته اية عراقيل لتقوم فرق الهيئة بمعالجتها.

المتحدث باسم هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان ، افاد بأنهم يتوقعون قدوم 400 الف سائح الى إقليم كوردستان خلال عطلة العيد ، لافتاً الى ان هذا الرقم اكبر من عدد السياح خلال عيد الفطر الماضي.

هذا ويعد قطاع السياحة في إقليم كوردستان موردا اقتصاديا وحيوياً لسكان الإقليم ، كما يوفر فرص العمل لأبناء المنطقة، وبالنسبة لجميع العراقيين تعد المناطق السياحية في إقليم كوردستان متنفساً مهماً لهم لقضاء العطل والمناسبات داخل العراق والتمتع بجمال الطبيعة.

هذا وتولي الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان اهتماما كبيراً بقطاع السياحة وخطت العديد من الخطوات الإصلاحية وقدمت التسهيلات لمصلحة تطوير هذا القطاع .

وقد استقبلت العاصمة أربيل خلال العام الماضي 2022 فقط ، أكثر من مليونين وسبعمائة واثنان وخمسين ألف سائح من المحليين والمحافظات العراقية والسياح الأجانب الذي قصدوا العاصمة ومحيطها.