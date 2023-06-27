لإستئناف تصدير نفط كوردستان.. واشنطن تؤكد أهمية إعادة فتح خط أنابيب العراق – تركيا

أكّدت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، على أهمية إعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان وفتح خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا.

حديث السفيرة الامريكية ، جاء خلال لقاءها نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني ، أمس الاثنين ، وفق ما أفادت رومانوسكي عبر حسابها على تويتر.

الدبلوماسية الامريكية ، كتبت: ” التقيت اليوم بوزير النفط حيان لمناقشة زيادة اهتمام الشركات الأمريكية بالاستثمار في العراق”.

وأردفت : “كما ناقشنا أهمية إعادة فتح خط أنابيب العراق- تركيا لاستعادة الإمدادات إلى الأسواق الدولية وتعزيز الاقتصاد العراقي – لصالح جميع العراقيين”.

التقيت اليوم بوزير النفط حيان لمناقشة زيادة اهتمام الشركات الأمريكية بالاستثمار في العراق. كما ناقشنا أهمية إعادة فتح خط أنابيب العراق- تركيا لاستعادة الإمدادات إلى الأسواق الدولية وتعزيز الاقتصاد العراقي – لصالح جميع العراقيين. @iqministryofoil pic.twitter.com/S1bU5ACuuS — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) June 26, 2023

هذا وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، وفي تصريحات صحفية على هامش زيارته الى العاصمة الألمانية برلين التي بدأها اول امس ، قال ان “موضوع نفط إقليم كوردستان فهو بالتأكيد مرتبط ببغداد في جانب منه، وبتركيا من جانب آخر، ولكن حتى الآن وحسب ما شهدنا فإن من المؤسف أن الخطوات التي يجب أن تتخذ من جانب بغداد لاستئناف تصدير النفط، لم تتخذ حتى الآن”.

وزير النفط الاتحادي ، كان قد اكد في مايو/أيار الماضي، أن العراق يخسر 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وكان قد تم تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في 25 مارس/ آذار الماضي ، وذلك بعد أن حكمت محكمة دولية في باريس في قضية بين تركيا والعراق.