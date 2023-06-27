تسجيل دعوى على الحكومة بسبب أسعار المحروقات لإقليم كوردستان

بمساندة من هيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين الساخطين، سجل نائب عراقي سابق دعوى لدى المحكمة العليا الاتحادية العراقية ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط، بسبب حرمان إقليم كوردستان من المحروقات بأسعار مدعومة.

ونشر النائب العراقي السابق غالب محمد علي، يوم أمس الاثنين (26 حزيران 2023) في صفحته على فيسبوك يقول: “سجلنا اليوم، أنا وهيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين الساخطين، دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبدالغني، بسبب عدم صرف وإرسال 12.67% من الوقود المدعوم حكومياً، كالبنزين بسعر 450 ديناراً للتر الواحد وزيت الغاز بـ400 دينار والنفط الأبيض ب،150 ديناراً، والنفط الأسود للمعامل”.

وأضاف النائب العراقي السابق: “فبموجب الدستور العراقي، من حق مواطني إقليم كوردستان الدستوري أسوة بكل مواطني العراق الحصول على المحروقات بسعر مدعوم وبنفس السعر المعمول به في المناطق الأخرى من العراق بعد تسليم نفط إقليم كوردستان لوزارة النفط العراقية وشركة سومو”.

وصرح محامي الملف كاروان شهاب، لشبكة رووداو الإعلامية يقول: “سجلنا الدعوى، وقالوا لنا في المحكمة الاتحادية إنه سيتم تحديد موعد لتعيين يوم المحاكمة”، وعن مضمون الدعوى قال: “يطالب المدعي بأن تكون لإقليم كوردستان حصته من الوقود المدعوم حكومياً تعادل حصته من الموازنة العامة”.

وحسب قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية، يجب على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً لشركة سومو ليتم تصدير هذه الكمية أو استخدامها محلياً.

يذكر أن أسعار البنزين وسائر المحروقات في إقليم كوردستان أعلى مقارنة بالأسعار في سائر أنحاء العراق.