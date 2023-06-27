السفارة الألمانية في العراق تعلق منح تأشيرات الدخول إلى بلادها

أعلنت السفارة الألمانية في بغداد، يوم الثلاثاء، تعليق منح تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة أراضي بلادها خلال عطلة عيد الأضحى على أن يتم استئناف العمل مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت السفارة في بيان اليوم، إنه سيتم إغلاق قسم التأشيرات في السفارة الألمانية في بغداد ابتداءً من يوم غداً الاربعاء، المصادف 28 حزيران إلى 01 تموز 2023.

وأوضحت أنه لن يكون من الممكن التواصل مع القنصلية لتسلم جوازات السفر أو التأشيرات في هذه الأيام.

وتابع البيان أنه القسم القنصلي سيفتح أبوابه من جديد ابتداءً من يوم الأحد القادم المصادف 02 تموز 2023.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن تكون عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران 2023، ولغاية يوم الأحد الموافق 2 تموز 2023.