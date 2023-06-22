صحة كوردستان تكشف أرقام الوفيات بالحمى النزفية

أكد وزير الصحة والبيئة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي في الإقليم تحت السيطرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة للالتزام بالوقاية الصحية.

وقال البرزنجي على هامش مشاركته في المؤتمر العلمي الثالث لأطباء الأسنان في جامعة السليمانية، ان الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة في كوردستان كون اعداد الاصابات بمرض الحمى النزفية محدود، مبينا انه تم طرح الموضوع يوم أمس في اجتماع مجلس الوزراء من قبل وزارتي الصحة والزراعة كون الموضوع بحاجة الى قرارات وإجراءات.

وعن أعداد الإصابات بين وزير الصحة، أن أعداد الإصابات في العراق مرتفعة فقد تم تشخيص 722 حالة مشكوك فيها، وتم تسجيل 230 حالة فيما كانت عدد حالات الوفاة في 61 حالة في عموم العراق.

اما عن حالات الوفيات في كوردستان فقد اكد البرزنجي، انه تم تسجيل 4 حالات وفيات في كوردستان ونحن نجد ان حالة وفاة واحدة تعتبر كثيرة بالنسبة لنا .

واشار الوزير ان نسبة الوفيات في هذا المرض تتروح من (40٪ الى 50٪) كون علاج هذا المرض يحتاج للقاح خاص وعناية مركزة.

وطالب وزير الصحة من المواطنين اخذ الحيطة والحذر والالتزام بالارشادت الصحية خصوصا ونخن مقبلين على عيد الاضحى المبارك الذي يتميز بطقس ذبح الاضاحي ويجب عدم ذبح الاضاحي في الاماكن العام و التاكد من سلامة الاضحية قبل ذبحها..