يونيو 21, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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محافظ دهوك: رئيس الوزراء وجه بتخصيص 20 مليار دينار للقطاع الصحي

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فى :أخبار عــامة
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محافظ دهوك: رئيس الوزراء وجه بتخصيص 20 مليار دينار للقطاع الصحي

أفاد محافظ دهوك، د.علي تتر، اليوم الأربعاء، بأن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد وجه بتخصيص 20 مليار دينار للقطاع الصحي بمحافظة دهوك.

وقال تتر في مؤتمر صحفي: “وافق رئيس الحكومة مسرور بارزاني على تخصيص 20 مليار دينار للنهوض بالقطاع الصحي في محافظة دهوك”.

وأضاف “جاءت موافقة رئيس الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاع الصحي في المحافظة، واستكمال عدد من المستشفيات وافتتاح اقسام جديدة فيها”.

مبيناً أنه “وفقاً للإجراءات القانونية سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية والتي ستسهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين”.

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