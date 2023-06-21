خشية من “فوز العصائب”.. خلاف بين الفصائل المسلحة حول تحالفات الانتخابات

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات ما بين عدد من الفصائل المسلحة، التي لديها اجنحة سياسية تعتزم خوض انتخابات مجالس المحافظات.

وكانت الحكومة العراقية، أعلنت أمس الثلاثاء تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقرراً في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقام هذه الانتخابات المحلية بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، حيث ستشمل 15 محافظة، باستثناء اقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وقال المصدر السياسي لوكالة شفق نيوز، إن “مقترحاً تمت مناقشته خلال الأيام الماضية بإعادة إحياء تحالف الفتح الذي شارك في الانتخابات النيابية ويضم تيارات سياسية لها فصائل مسلحة، مع إنضمام تحالف عطاء برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي”.

وأضاف أن المقترح لاقى قبولاً من قبل كتلة سند التي يرأسها أحمد الأسدي بالإضافة إلى عطاء وقوى سياسية اخرى، لكن مع إبعاد حركة عصائب أهل الحق والدفع بمشاركتها بقائمة منفردة، حيث تخشى تلك القوى أن يتحصل العصائب على غالبية المقاعد المحلية بهذا التحالف”.

ولفت ايضاً إلى أن الأمر لم يحسم بعد، وأن هناك نقاشات تتواصل بهذا الصدد.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، حيث يتهمها المحتجون بالفساد.

تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة بحسب الدستور العراقي، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.