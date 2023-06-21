الساعدي: استلام 40 ارهابياً من الإقليم ونخطط لتشكيل فوجي أربيل والسليمانية

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، استلام 40 إرهابياً من جانب أربيل في إطار التعاون عالي المستوى، مشيراً إلى العمل على تشكيل فوج مكافحة الإرهاب في أربيل.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “أهم عمليتين نوعيتين نفّذها الجهاز مؤخراً،، الأولى كانت في الأنبار بقتل 22 إرهابياً والثانية في جبال حمرين التي أسفرت عن قتل 5 إرهابيين، تعرّف على 3 منهم، أحدهم إعلامي فيما يسمى بداعش المدعو {خالد}، وبانتظار نتيجة الـ DNA للتأكد من مقتل ما يسمى أمير التنظيم المدعو عبد القادر أبو محمد”.

ولفت الساعدي الى ان “لدينا تنسيق عالي المستوى مع أربيل والسليمانية، واستلمنا من أربيل أكثر من 40 إرهابياً في مختلف المناطق، وعملياتنا مستمرة مع أربيل والسليمانية في قواطع إقليم كوردستان بتقييم عالي المستوى”.

وأضاف: “كانت آخر عملية مشتركة لنا قبل يومين، حيث ألقي القبض على 3 إرهابيين”، كاشفاً عن “قرب تشكيل فوج مكافحة الإرهاب في السليمانية بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب بالمحافظة، وكذلك تشكيل فوج آخر كمشروع مستقبلي مع أربيل، بعد التنسيق مع حكومة إقليم كردستان”.