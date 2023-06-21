أكثر من 200 حالة يومياً.. احصائيات الطلاق لشهر أيار في العراق

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء 21 حزيران/يونيو 2023، إحصائية عن لمعدّلات الطلاق والزواج المسجّلة في أيار الماضي 2023.

وقال المجلس في بيان، ان “6.728 حالة طلاق سُجّلت في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، وهو ما يعني حصول أكثر من 224 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 9 حالات في الساعة الواحدة.

وتابع البيان، أنّ بغداد والبصرة ونينوى هي المحافظات العراقية التي سجّلت أعلى معدّلات طلاق في الشهر الماضي، فيما تحلّ واسط وصلاح الدين في أسفل القائمة.

وتابع البيان، انه تم تسجيل 28940 حالة زواج في المحاكم العراقية. كما جاءت الإحصائية كالاتي:

*عقود زواج: 25601

*تصديق عقود الزواج الواقعة خارج المحاكم: 3330

*حالات تصديق الطلاق الخارجي: 4932

*التفريق بحكم قضائي: 1796