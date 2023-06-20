أنقرة.. اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان والرئيس التركي

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 يونيو/ حزيران 2023، في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال رئيس الحكومة في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “اجتمعت اليوم مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان وهنأته بإعادة انتخابه”.

مضيفاً “ناقشنا تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا واخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة”.

كما سيجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية وكبار المسؤولين في الحكومة التركية الجديدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان وصل في وقت سابق من اليوم ، إلى تركيا في زيارة رسمية .