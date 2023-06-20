نحو مليون نازح ولاجئ يقيمون في إقليم كوردستان

يبلغ عدد النازحين واللاجئين المقيمين في إقليم كوردستان 928649 نسمة، منهم 664224 نازحاً يقيم أغلبهم خارج مخيمات النازحين، و264425 لاجئاً أغلبهم سوريون.

ويوجد في إقليم كوردستان 26 مخيماً للنازحين واللاجئين، 16 في دهوك وستة في أربيل وأربعة مخيمات في السليمانية.

ويشير أحدث البيانات التي صدرت عن مركز تنسيق الأزمات في إقليم كوردستان إلى أن العدد الكلي للنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان هو 928649 نازحاً ولاجئاً، وأن عدد النازحين من بينهم هو 664224، وعدد اللاجئين 264425 لاجئاً يشكل السوريون 246810 منهم، والأتراك 7860، والإيرانيون 8241 والفلسطينيون 615، أما 899 لاجئاً الباقون فيحملون جنسيات متنوعة.

وحسب بيانات مركز تنسيق الأزمات في إقليم كوردستان، يتوزع النازحون على محافظات إقليم كوردستان كالآتي:

محافظة أربيل: 41946 عائلة نازحة تتألف من 215937 نسمة

محافظة دهوك: 51426 عائلة نازحة، تتألف من 282742 نسمة

محافظة السليمانية: 23030 عائلة نازحة، تتألف من 135551 نسمة

أما اللاجئون فيتوزعون حسب بيانات مركز تنسيق الأزمات في إقليم كوردستان على محافظات إقليم كوردستان كالآتي:

محافظة أربيل: 37522 عائلة لاجئة تتألف من 127530 نسمة

محافظة دهوك: 21604 عوائل لاجئة تتألف من 84901 نسمة

محافظة السليمانية: 10869 عائلة لاجئة تتألف من 34379 نسمة

ويقيم قسم من النازحين في المخيمات وكالآتي:

محافظة أربيل: 5387 عائلة نازحة تتألف من 26577 نسمة

محافظة دهوك: 27115 عائلة نازحة تتألف من 136876 نسمة

محافظة السليمانية: 2218 عائلة نازحة تتألف من 10679 نسمة

فيما تقيم 81682 عائلة نازحة خارج المخيمات وتتألف من 490092 نسمة، ويتوزعون على محافظات إقليم كوردستان كالآتي:

محافظة أربيل: 36559 عائلة تتألف من 219354 نسمة

محافظة دهوك: 24311 عائلة تتألف من 145866 نسمة

محافظة السليمانية: 20872 عائلة تتألف من 124872 نسمة

وتقيم 20641 عائلة لاجئة في مخيمات بإقليم كوردستان ويبلغ تعداد أفرادها 92184 نسمة موزعون على المحافظات كالآتي:

محافظة أربيل: 6800 عائلة تتألف من 30339 نسمة

محافظة دهوك: 11543 عائلة تتألف من 52174 نسمة

محافظة السليمانية: 2273 عائلة تتألف من 9535 نسمة

وكما هي الحال مع النازحين، فإن غالبية اللاجئين تقيم خارج المخيمات وهي 49228 عائلة تتألف من 154626 نسمة، وهي موزعة على محافظات إقليم كوردستان كالآتي:

محافظة أربيل: 30752 عائلة تتألف من 97191 نسمة

محافظة دهوك: 10061 عائلة تتألف من 32727 نسمة

محافظة السليمانية: 8415 عائلة تتألف من 24844 نسمة