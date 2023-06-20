نينوى.. تسجيل وفيات وإصابات جديدة بالحمى النزفيه والصحة تستنفر فرقها الرقابة

اعلن مدير المستشفى البيطري في نينوى (مركزها الموصل) عن زيادة في تسجيل الإصابات والوفيات بمرض الحمى النزفية في عموم المحافظة ، فيما دشنت الفرق الصحية في دائرة صحة نينوى، حملة كبيرة وواسعة لملاحقة اصحاب محلات الجزارة الغير ملتزمين بالتعليمات الصحية والقبض عليهم مع فرض غرامات مالية.

مدير المستشفى البيطري في نينوى د.عدي العبادي قال لمراسلة (باسنيوز): ” تم تسجيل 7 اصابات جديدة بالحمى النزفية في الموصل و3 وفيات جديدة لترتفع الاصابات والوفيات الى 13 مابين مصاب ومتوفي خلال حزيران الجاري. “

واضاف العبادي ، ان” الرقابة الصحية في دائرة صحة نينوى والمستشفى البيطري ، استنفرت فرقها لمتابعة المجازر ومحلات الجزارة وملاحقة الغير ملتزمين بالتعليمات الصحية من قبيل إرتداء القفازات والذبح بمجازر مخصصة وفق الشروط الصحية . “

مبينا ، بالقول ” سيكون هناك غرامات مالية ومحاسبة قانونية تصل للحبس للذين يقومون بذبح المواشي داخل المحلات والمناطق السكنية ويخالفون الشروط الصحيه”.