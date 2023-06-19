دهوك تستقبل 60 ألف سائح أجنبي منذ مطلع العام

أكدت مديرية السياحة في دهوك، اليوم الاثنين، أن 60 ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة في الأشهر الستة الماضية.

وقال الدكتور خيري علي أوسو، مدير عام السياحة في محافظة دهوك لـ (باسنيوز): «نعمل باستمرار على استقطاب السائحين إلى محافظة دهوك، سواء كانوا سائحين محليين أو أجانب»، وأضاف: «نعمل على جذب السياح الأجانب لأن قدومهم إلى دهوك أمر مهم بالنسبة لنا».

وتابع أوسو: «نخطط باستمرار لافتتاح وجهات سياحية جديدة، حيث يتم افتتاح فنادق جديدة باستمرار في دهوك».

وأشار إلى أن «60 ألف سائح أجنبي زاروا دهوك في الأشهر الستة الماضية، وهدفنا هو جذب أكبر عدد ممكن من السياح إلى المحافظة».