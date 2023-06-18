حكومة إقليم كوردستان تستلم القمح من المزارعين بنفس أسعار الحكومة الاتحادية

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، أن العراق خصص 40 مليار دينار للأمن الغذائي واستلام القمح من المزارعين هذا العام، مشيراً إلى أن دفع مستحقات المزارعين لن يتأخر كما في السنوات السابقة، وسيتم تسليمها مباشرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة هيوا علي لـ (باسنيوز): «وافقت بغداد على استلام 500 ألف طن قمح من مزارعي إقليم كوردستان وفق مواصفات وأسعار المحددة، لكن بعض المزارعين واجهوا مشاكل من حيث عدم قبول أسمائهم أو عدم قيامهم بتسجيل أسمائهم أو لأنهم لم يكونوا على علم بالخطط»، مضيفاً: «لقد جمعنا حوالي 2500 اسم من دوائر الزراعة، وقد قدمت وزارتنا طلبات بصدد هذه الأسماء إلى وزارة الزراعة والتجارة العراقية من خلال ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، وإذا وافقت بغداد ستكون هناك فرصة أخرى لمزارعينا».

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: «نواصل التفاوض مع بغداد لنرى كيف ستسير عملية الاستلام، وبعد الانتهاء من خطة 500 ألف طن، قد تكون هناك تغييرات، لكن الأمور لا تزال غير واضحة».

وكشف أيضا أن حكومة إقليم كوردستان ممثلة بوزارتي الزراعة والتجارة وعدة جهات أخرى، تعمل على تحديد سعر القمح هذا العام لاستلامه من خلال صوامع إقليم كوردستان، خارج خطة وزارة التجارة العراقية، وسيتم حل هذه القضية في الفترة المقبلة».

وأوضح أن «سعر القمح سيكون مماثلاً للسعر المحدد في وسط وجنوب العراق، وستوفر الأموال بالآلية نفسها، بعبارة أخرى، ستكون لدينا عملية استلام إيصالات يومية للقمح، ثم إرسالها إلى الصوامع، وسيتم توزيع الأموال حسب ترتيب من سلم القمح بشكل أسبق، وسيتم تطبيق الآلية المتبعة في العراق في إطار تسويق القمح، في إقليم كوردستان أيضاً».

وفي السابق، كان المزارعون يسلمون القمح لكنهم كانوا يواجهون مشاكل في استلام الأموال، ولمنع تكرار هذه المشكلة يقول هيوا علي: «خصص العراق 40 مليار دينار للأمن الغذائي واستلام القمح من المزارعين هذا العام، وهذا مبلغ رائع، وحتى في البورصات العالمية الأسعار أقل من هذا»، وأضاف: «لقد حللنا هذه المشكلة بالنسبة للعام الماضي أيضاً».