(بالفيديو) شرطة دهوك تضبط أكبر كمية من الأموال المزورة في تاريخ المحافظة

ضبطت شرطة محافظة دهوك في إقليم كوردستان، أكبر كمية من الأموال المزورة في تاريخ المحافظة.

وقال العقيد هيمن سليمان، الناطق باسم مديرية شرطة دهوك في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: «بعد التحقيقات والمتابعة، تمكنا من القبض على عصابة من المشتبه بهم قاموا بتجهيز أكبر كمية من الأموال المزورة لإدخالها إلى إقليم كوردستان، حيث بلغت 570 ألف دولار أمريكي».

أضاف المتحدث باسم مديرية شرطة دهوك، أن «الأموال تم تهريبها إلى إقليم كوردستان من تركيا وتمت مصادرتها في دهوك قبل طرحها في السوق».

وتابع: «ألقي القبض على ثلاثة من المشتبه بهم، أحدهم امرأة من محافظة أربيل».