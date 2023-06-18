القبض على والي تلعفر”

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القاء القبض على ما يسمى “والي تلعفر” في عملية أمنية نفذت ضمن محافظة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ان “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على ما يسمى “والي تلعفر ” في عملية أمنية نفذت ضمن محافظة بغداد”.

وأضافت انه “الوثائق تشير بأن المتهم عمل بأكثر منصب ارهابي ضمن محافظة نينوى اثناء معارك التحرير، كما عمل ما يسمى امنية قاطع الحديدة ولايزال يمارس نشاطه الارهابي، بمتابعة الخلايا النائمة في حزام بغداد الشمالي”، مشيرة الى ان “المتهم احيل المطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب الى الجهات المختصة”.