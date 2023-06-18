الديمقراطي الكوردستاني: يمكن إجراء انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات مجالس المحافظات في وقت واحد

أكد المتحدث باسم قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، أنه يمكن إجراء انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات مجالس المحافظات العراقية في وقت واحد، إن لم تكن هناك معوقات سياسية.

وقال المتحدث باسم قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد لـ (باسنيوز): «إن لم تكن هناك معوقات سياسية، يمكن إجراء انتخابات برلمان كوردستان في وقت لاحق من هذا العام. ولدينا تجربة سابقة، حيث أنه في عام 2009 أجريت انتخابات برلمان كوردستان والانتخابات البرلمانية العراقية وانتخابات مجالس المحافظات في وقت واحد».

ومن المقرر أن تجتمع مفوضية الانتخابات العراقية هذا الأسبوع لمناقشة تحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان.

وخلال اجتماع رئيس إقليم كوردستان، الأسبوع الماضي، مع مفوضية الانتخابات العراقية، أعلنت المفوضية عن استعدادها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، بشرط ألا تقع في موعد انتخابات مجالس المحافظات.